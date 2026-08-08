Chukwueze ancora a tutta fascia, la Gazzetta lo boccia: 5,5. "In fase offensiva non dà quello che dovrebbe"
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Samu Chukwueze non ha ancora convinto del tutto nel ruolo di esterno di centrocampo a tutta fascia: la sua pagella per l'amichevole col Chelsea
Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'insufficienza a Samu Chukwueze (clicca QUI per le nostre pagelle) in Chelsea-Milan. Il nigeriano è stato schierato nuovamente come quarto di centrocampo da Amorim e ha dovuto duellare con Palestra. Dopo una bella verticalizzazione di prima per lo scatto in profondità di Camarda è un po' uscito dal gioco offensivo rossonero, preoccupandosi più che altro di bloccare l'avanzata del talentuoso avversario.
Per la rosea è da 5.5: "Dopo l'errore nel derby, di nuovo a tutta fascia a destra. Ha di fronte Palestra, un cliente non facile, e sta basso. Così però non dà in fase offensiva quello che dovrebbe".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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