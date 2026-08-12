Torino, il focus sui prossimi avversari del Milan: tutti gli acquisti granata finora
Manca davvero pochissimo alla prima partita ufficiale del nuovo Milan di Ruben Amorim: il 23 agosto per i rossoneri comincerà la nuova stagione di Serie A in casa del Torino: una sfida sicuramente impegnativa e anche con un pizzico di romanticismo, visto che i rossoneri troveranno sulla panchina granata Ignazio Abate. L'allenatore, che ha passato tanti anni in rossonero tra campo e panchina, è stata la scelta di Urbano Cairo per rilanciare il progetto del Torino, andando anche ad intervenire sul mercato.
Questa la lista dei calciatori comprati dal Toro finora quest'estate.
Gaetano Oristanio: dal Venezia, prestito con diritto di riscatto: circa 5 milioni per il riscatto.
Pietro Comuzzo: dalla Fiorentina, prestito oneroso da €1 milione, con opzione di riscatto a 19 milioni.
Eray Cömert: svincolato, parametro zero.
Kian Fitz-Jim: dall'Ajax, circa 2,5 milioni più percentuale sulla futura rivendita.
Diego Mascardi: dallo Spezia, 1,6 milioni
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