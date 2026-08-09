Il Toro vince ai rigori l'ultimo test: la prossima è già gara ufficiale, poi il Milan

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Il Torino, avversario del Milan alla prima giornata, ha vinto l'ultimo test ai rigori: ora la prima gara ufficiale e poi la sfida ai rossoneri

Tra due settimane inizia il campionato del Milan. Nella prima giornata la squadra rossonera è attesa sul campo del Torino, allenato dal grande ex Ignazio Abate: si gioca domenica 23 agosto alle ore 20.45. La formazione di Ruben Amorim avrà ancora un'amichevole il prossimo weekend, in Polonia a Breslavia contro il Manchester United. Il Torino invece ha svolto ieri l'ultimo test, vincendo ai rigori contro l'Avellino, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari con il gol di Vlasic.

TORINO, ULTIMO TEST: ORA PRIMA GARA UFFICIALE E POI IL MILAN

Quello contro l'Avellino era l'ultima incontro amichevole per il Torino che di gare in preparazione ne ha giocate parecchie, ben 6: vittoria con il Pinzolo Valrendena (0-13), vittoria con l'Alcione (1-0), sconfitta con il Cittadella (0-1), vittoria contro il Burnley (0-1), vittoria contro il Vado (3-1) e infine il pareggio con vittoria ai rigori contro l'Avellino. Dal prossimo weekend per i granata sarà già tempo di gare ufficiali: sabato 15 agosto la formazione di Abate giocherà in casa i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Carrarese. Quindi, la settimana successiva, sarà la volta del Milan.