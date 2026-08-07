Napoli, l'idea di Max Allegri è l'ex obiettivo di mercato del Milan Gabriel Jesus

Napoli, l'idea di Max Allegri è l'ex obiettivo di mercato del Milan Gabriel JesusMilanNews.it
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Ieri alle 23:20L'Avversario
di Niccolò Crespi

Il Napoli punterebbe forte un ex obiettivo di mercato del Milan. Sì perchè come riferito da Sky Sport infatti, nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro è arrivato Giovanni Branchini. IIl noto procuratore cura gli interessi proprio di Gabriel Jesus ed è lo stesso di Allegri, che ha sempre apprezzato il brasiliano e lo aveva valutato anche per il Milan lo scorso gennaio. Nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo incontro per capire la fattibilità dell'affare.