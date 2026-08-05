Inter, Calhanoglu pensa già al campionato: "Sarà importante iniziare bene la Serie A"

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Dopo il derby pareggiato 1-1 contro il Milan a Perth, il nerazzurro Hakan Calhanogliu ha dichiarato di pensare già all'inizio del campionato

Anche Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato dopo il pareggio contro il Milan nel primo derby di Milano giocato in Australia. Perth Now riporta le parole del giocatore turco nel post-partita: "Stiamo lavorando molto duramente, siamo tutti un po' stanchi, ma è importante lavorare sulle gambe. Dobbiamo guardare avanti, anche la prossima partita sarà dura (amichevole contro la Juventus, ndr) e sarà importante iniziare bene la Serie A".

Questo il tabellino dell'amichevole tra Milan e Inter che si è giocata oggi a Perth, in Australia:

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: Dimarco 53', Nkunku 84' (R)

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I), Estupinan (M)