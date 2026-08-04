Chivu: "Derby speciale ma alla fine è una partita come le altre"

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Il commento di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, alla viglia dell'amichevole contro il Milan

Il Milan domani affronta l'Inter in amichevole. Calcio di inizio alle ore 13 italiane in quel di Perth, Australia, dove entrambe le squadre si trovano per le rispettive tournée. Sarà il primo Derby, non ufficiale, per Ruben Amorim mentre il suo collega Cristian Chivu è più navigato anche se dei due giocati l'anno passato ne ha persi due. Alla vigilia della gara, dalla pancia dell'Optus Stadium, il tecnico rumeno dell'Inter ha preso la parola per una conferenza stampa di presentazione.

DERBY PARTITA SPECIALE MA ALLA FINE È COME LE ALTRE

Le dichiarazioni di Cristian Chivu alla vigilia del Derby Milan-Inter: "È una partita speciale per tutti, ma alla fine è una partita come le altre. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, sarà una bella partita da guardare sicuramente. Firmo di nuovo per due derby persi e vittoria campionato? Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente"