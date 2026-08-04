Inter, Dimarco verso il derby: "Le partite contro Milan e Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione"
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto così in conferenza stampa a Perth e ha rilasciato queste parole sul derby contro il Milan di domani: "Giocare il derby è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta. La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione. Il derby ha sempre un sapore diverso, il senso di appartenenza è una delle cose che ha retto le basi del nostro gruppo, ci ha aiutato a vincere tanti trofei in questi anni".
Poco prima di concludere la conferenza, Dimarco ha voluto ricordare Franco Baresi, ex Capitano rossonero scomparso nei giorni scorsi: "Volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, una leggenda, una persona che ha fatto la storia del calcio, apprezzato dai tifosi del Milan e dai tifosi di tutte le altre squadre" le sue parole riportate da fcinternews.it.
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