L'Inter ricorda ancora Baresi: "Avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano"
Prima del fischio d'inizio di questo derby amichevole Inter e Milan hanno osservato un minuto di silenzio nel ricordo dell'eterno capitano Franco Baresi, salutato ieri da oltre tremila persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
Sui propri canali social il club nerazzurro ha postato una bella foto del minuto di raccoglimento di oggi, con le due squadre raccolte a centrocampo con sfondo la foto celebrativa proposta del Milan in questi giorni sui propri siti e canali ufficiali proiettata sul maxi schermo. Oltre a questa l'Inter ha aggiunto in didascalia: "Nel calcio esistono rivalità che attraversano il tempo e figure destinate a rimanere per sempre. In occasione del minuto di silenzio prima di Milan-Inter a Perth, rendiamo omaggio a Franco Baresi, avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano".
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