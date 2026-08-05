L'Inter ricorda ancora Baresi: "Avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano"

L'Inter ricorda ancora Baresi: "Avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano"MilanNews.it
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Oggi alle 14:20L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
L'Inter ha ricordato sui propri profili social Franco Baresi sfruttando il bel minuto di raccoglimento di oggi sempre in onore e memoria dell'eterno capitano rossonero

Prima del fischio d'inizio di questo derby amichevole Inter e Milan hanno osservato un minuto di silenzio nel ricordo dell'eterno capitano Franco Baresi, salutato ieri da oltre tremila persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. 

Sui propri canali social il club nerazzurro ha postato una bella foto del minuto di raccoglimento di oggi, con le due squadre raccolte a centrocampo con sfondo la foto celebrativa proposta del Milan in questi giorni sui propri siti e canali ufficiali proiettata sul maxi schermo. Oltre a questa l'Inter ha aggiunto in didascalia: "Nel calcio esistono rivalità che attraversano il tempo e figure destinate a rimanere per sempre. In occasione del minuto di silenzio prima di Milan-Inter a Perth, rendiamo omaggio a Franco Baresi, avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano". 