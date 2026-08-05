Dimarco: "Ci tenevo a fare le condoglianze a Baresi. Ci ha lasciato una leggenda del calcio, una persona che ha fatto la storia"
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Anche il giocatore dell'Inter Federico Dimarco si è unito al ricordo dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi
Nel post partita di Inter-Milan, sfida che ha visto Christopher Nkunku rispondere a Federico Dimarco, l'esterno dell'Inter ha voluto ricordare in conferenza stampa Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni e ricordato nella giornata di ieri con un funerale che ha visto oltre 3000 tifosi unirsi nel ricordo dell'eterno capitano:
"Ci tenevo a fare le condoglianze a Franco Baresi. Ci ha lasciato una leggenda del calcio. Una persona che ha fatto la storia del calcio. Soprattutto era apprezzato dai tifosi del Milan e da tutti gli altri tifosi delle altre squadre. Ci tenevo a fare le condoglianze alla famiglia".
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