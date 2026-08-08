Chelsea, Palestra: "Stiamo solo pensando a migliorare. Qui per Xabi Alonso"

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Marco Palestra, che oggi sfida il Milan in amichevole, ha parlato delle motivazioni che lo hanno convinto a scegliere il Chelsea

Oggi il Milan, nell'amichevole che alle 14 italiane giocherà contro il Chelsea, affronterà anche un calciatore italiano che poteva essere protagonista nel Derby, se un clamoroso colpo di scena non lo avesse portato all'ultimo a Londra invece che a Milano sponda nerazzurra: parliamo ovviamente di Marco Palestra. Ed è proprio il laterale azzurro che ha parlato alla vigilia della sfida, esprimendo le motivazioni della sua scelta e gli obiettivi per la stagione che sta per cominciare.

PALESTRA, STIAMO PENSANDO SOLO A MIGLIORARE

Il commento di Marco Palestra, espresso alla vigilia di Milan-Chelsea: "Penso che sarà una grande stagione, perché Xabi Alonso ci ha dato delle ottime indicazioni e lo seguiamo con attenzione dal primo giorno. Mi piace la sua idea di calcio, così come a tutti i miei compagni. Stiamo solo pensando a migliorare e non vediamo l’ora di iniziare. Ho scelto questo club perché è tra i migliori al mondo e per l’allenatore che mi ha dato tanta fiducia. Sono convinto che se seguiamo le sue indicazioni possiamo migliorare e fare una grande stagione, come è normale per un grande club come questo"