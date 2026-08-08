Il Milan sfida Xabi Alonso: la probabile formazione del Chelsea
Ultima amichevole del Milan per quanto riguarda la tournée estiva in Australia e Asia: oggi i rossoneri scenderanno in campo alle ore 14 italiane contro il Chelsea, che quest'anno può contare su un nuovo allenatore come Xabi Alonso. I rossoneri metteranno in campo dall'inizio i titolari che sono tornati recentemente dalle vacanze post Mondiale, Gonçalo Ramos e Modric su tutti. I Blues ancora aspettano qualche rientro ma sicuramente saranno un avversario di assoluto livello.
CHELSEA, LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO IL MILAN
Di seguito la formazione probabile del Chelsea contro il Milan, questo pomeriggio a Giacarta.
CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Lavia; Pedro Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro. A disp.: Sanchez, Tosin, Sarr, Acheampong, Adarabioyo, Subuloye, Anselmino, Essugo, Nicoll-Jazuli, Quenda, Gittens, Delap, Welbeck, Satpaev, Jackson, Mudryk. All. Xabi Alonso
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