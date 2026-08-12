Europa League, tutto quello da sapere: forma, gironi e possibili avversari

Europa League, tutto quello da sapere: forma, gironi e possibili avversariMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 00:20News
di Niccolò Crespi
Anche in Europa League, il Milan dovrà provare ad essere protagonista, in una competizione storicamente complicatissima per il Diavolo

La stagione del nuovo Milan di Ruben Amorim non vedrà i rossoneri impegnati solo in campionato. Anche in Europa League, il Milan dovrà provare ad essere protagonista, in una competizione storicamente complicatissima per il Diavolo.

Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT

﻿﻿Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.

﻿﻿Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.

﻿﻿Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference 

LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO

1^ giornata: 16-17 settembre 2026 (Prima: Lazio-Milan, dopo Milan-Lecce)

2^ giornata: 15 ottobre 2026 (Prima Sassuolo-Milan, dopo Milan-Atalanta)

3^ giornata: 22 ottobre 2026 (Prima Milan-Atalanta, dopo Udinese-Milan)

4^ giornata: 5 novembre 2026 (Prima Milan-Inter, dopo Genoa-Milan)

5^ giornata: 26 novembre 2026 (prima Milan-Frosinone, dopo Cagliari-Milan)

6^ giornata: 10 dicembre 2026 (prima Milan-Parma, dopo Napoli-Milan)

7^ giornata: 21 gennaio 2027 (prima Milan-Torino, dopo Frosinone-Milan)

8^ giornata: 28 gennaio 2027 (prima frosinone-Milan, dopo Milan-Juventus)

LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte