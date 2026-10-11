Live MN MN - Verso Sassuolo-Milan: Amorim conferma la difesa a 4. C'è Musah con Rabiot in mezzo

Stasera alle 18 il Milan sarà impegnato in casa del Sassuolo nella partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Clicca F5 per aggiornare la pagina!

Questa la probabile formazione del Milan: (4-4-1-1) Maignan; Gila, Gabbia, De Winter, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos.

10.10 - MILAN, MUSAH PREFERITO A MODRIC: IL MOTIVO

Ruben Amorim confermerà questa sera alle 18 contro il Sassuolo lo stesso modulo visto prima della sosta contro il Lecce, vale a dire il 4-4-1-1. Tra le novità di formazione c'è sicuramente la presenza in mezzo al campo di Yunus Musah al fianco di Adrien Rabiot. Ma come mai il portoghese ha deciso di schierare l'americano e non Luka Modric? il campione croato è tornato stanco dagli impegni con la Croazia e per questo motivo Amorim ha deciso che stasera al Mapei Stadium partirà inizialmente dalla panchina.

09.30 - MILAN, LE PROBABILI SCELTE DI AMORIM

Al rientro dalla maxi-sosta per le nazionali, Ruben Amorim dovrà fare a meno dell'infortunato Saelemaekers mentre recupera Estupinan che sarà titolare a sinistra. Ci dovrebbe essere continuità rispetto alla partita col Lecce, si va quindi verso il 4-4-1-1 visto contro i salentini a San Siro. Uno schieramento comunque ibrido, che con qualche posizionamento diverso può diventare un 4-2-3-1 ma anche un 3-4-2-1. Maignan come sempre in porta, come centrali Pavlovic e Gabbia. Gila torna ancora sulla fascia destra da terzino, mentre a sinistra ci sarà Estupinan. A centrocampo dovrebbe toccare a Musah e Rabiot insieme, con Chukwueze e Moreira come esterni offensivi. In attacco Pulisic a gravitare intorno a Ramos unica punta.

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