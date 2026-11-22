La legge Alpha colpisce anche il Frosinone: nono gol in stagione per Cisse
La legge Alpha colpisce in stagione anche il Frosinone. Al minuto 60 di Milan-Frosinone Cisse decide di mettere una volta e per tutte la parola fine alla partita spiazzando Palmisani su assistenza di un indemoniato Moreira. Per l'italiano si tratta del sesto gol in campionato (capocannoniere del Milan), nono in tutte le competizioni.
MILAN-FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
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