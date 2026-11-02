Virtus Verona-Milan Futuro 2-3. Navarro: "Sono felice per quei ragazzi che sono stati con la Prima Squadra e che si sono messi subito a disposizione nostra oggi"

Il Milan Futuro torna a vincere: Virtus Verona battuto 2-3 dopo due pareggi consecutivi. A segno per i rossoneri Menon, Perera e Pagliei; i primi due erano a San Siro ieri sera, convocati con la Prima Squadra per il Derby.

Al termine della sfida sono arrivate anche le dichiarazioni di mister Navarro: "La partita è sempre una lezione di vita e noi dobbiamo continuare a imparare. Non avevamo molta energia nel primo tempo, l'avversaria era di ottimo livello e arrivavamo da un doppio impegno durante questa settimana; nella ripresa invece abbiamo giocato meglio, siamo arrivati più spesso in area e sono contento dei miglioramenti in questa direzione. Sono felice per quei ragazzi che sono stati con la Prima Squadra e che si sono messi subito a disposizione nostra oggi".

IL TABELLINO

VIRTUS VERONA-MILAN FUTURO 2-3

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Dolfi; Cielo, Stambolliu, Lodovici; Cuel (24'st Kristoffersen), Prati (20'st Tamba), Fanini, Franchi; Pagliuca (34'st Luppi), Garnero (34'st Devoti); Bayou (10'st Ojeh). A disp.: Sibi, Zalac, Diop, Di Virgilio. All.: Fresco.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti (22'st Guernier), Cissé, Pagliei, Perera; Pandolfi, Plazzotta (33'st Zukic), Sala; Ossola (33'st Bonomi), Menon (1'st Asanji), Vos (22'st Idrissi). A disp.: Pantelin; Borsani, Borsa. All.: Navarro.

Arbitro: Nencioli di Prato.

Gol: 18' Cuel (VV), 22' Menon (MF), 4'st Perera (MF), 28'st Pagliei (MF), 32'st Franchi (VV).

Ammoniti: 27'st Cielo (VV), 41'st Perera (MF).