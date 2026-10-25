Serie D: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Club Milano
Milan Futuro e Club Milano saranno presto protaginisti, alle 14.30 per la nona giornata di Serie D. Di seguito le formazioni ufficiali:
Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. A disposizione: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. All: Sergio Navarro
Club Milano: Stucchi, Acella, Ferrante, Comberiati, Maurizi (C), Olivari, Prendi, Ferri, Arena, Riboli, B. Banaga. A disp: Spada, Conti, Conversa, Travaglini, Balde, Altomonte, Marasco, Vedovati, Battimelli. All: Giuseppe Scavo
Arbitro: Sig. Catalani di Ciampino (Cucci-Di Marco)
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Nibbiano&Valtidone 21
ChievoVerona 16
Leon 15
Piacenza14*
Villa Valle 13
Milan Futuro 12**
Caldiero Terme 12
Virtus Verona 12
Real Calepina 11
Pavonese 10*
Pro Palazzolo 10
Virtus CiseranoBergamo 9
Scanzorosciate 9
Brusaporto 9
Rovato Vertovese 7
Club Milano 7
Fiorenzuola 3
Tritium 2
1 partita in meno
2 partite in meno
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