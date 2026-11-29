Giornata speciale per Gabriele Borsa, titolare con Milan Futuro dopo il primo contratto da professionista
A un mese dalla firma del suo primo contratto da professionista, Gabriele Borsa è stato oggi schierato titolare da Navarro con Milan Futuro
Giornata speciale per il giovane talento classe 2010 del Milan Gabriele Borsa, alla prima da titolare con Milan Futuro di Sergio Navarro dopo aver firmato lo scorso mese il suo primo contratto da professionista con il club rossonero, che è riuscito a bilndare uno dei ragazzi più forti della sua generazione, finito anche nel mirino di grandi club come il Manchester City.
La scelta di Navarro di affidargli una maglia da titolare per la sfida (in corso) contro il Real Calepina rappresenta un ulteriore segnale di fiducia importante nei suoi confronti da parte del Milan che ha intenzione di coccolare e costruirsi in casa questo talento, che presto farà tanto parlare di sé.
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