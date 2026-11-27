Premier League International Cup U21, Stoke City-Milan Futuro 2-1: ai rossoneri non basta il gol di Balentien

Il Milan Futuro è stato sconfitto ieri 2-1 dallo Stoke City nella gara valida per la 2^ giornata del gruppo B della Premier League International Cup U21

Il Milan Futuro è sceso in campo ieri in casa dello Stoke City nella gara valida per la 2^ giornata del gruppo B della Premier League International Cup U21 2026/27. I rossoneri di mister Navarro, che all'esordio aveva vinto 2-1 contro l'Everton, sono stati sconfitti 2-1: decisivi i gol nel primo tempo di O. Kyeremeh e Pinder, mentre la rete milanista è stata segnata da Balentien al 34' della ripresa. Questo il racconto del match riportato dal sito ufficiale del Milan: "Al 7' primo bagliore di O. Kyeremeh con un rasoterra bloccato da Bouyer. Al 10' è Sala a rispondere a giro dalla distanza, para Hilson. Al 22' lo Stoke City passa in vantaggio: Nixon mette in mezzo per il destro vincente di O. Kyeremeh. Al 25' Balentien scatta ma viene stoppato da Hilson. Al 29' ci prova Enabulele, non va. Al 30' sempre Enabulele va vicino al gol dopo una svista rossonera. Al 31' il raddoppio inglese: Pinder riceve e col mancino incrocia all'angolino. Al 33' punizione di Pandolfi, niente da fare. Al 34' Hilson è miracoloso su Plazzotta, poi dice no anche a Pandolfi. Al 43' Bouyer si oppone a O. Kyeremeh. 2-0 all'intervallo.

Al 53' Sala gira su cross di Cappelletti, Hilson la aspetta lì. Al 63' Guernier calcia nei pressi del limite e il pallone (leggermente deviato) termina a lato. Al 66' Idrissi costringe Hilson all'ennesimo intervento. Al 67' pericoloso anche Perera dopo un'azione veloce nello stretto. Al 73' Bouyer attento su O. Kyeremeh. Al 79' Milan Futuro accorcia le distanze e la riapre: assolo tecnico di Balentien che in piena area batte Hilson in diagonale. Nel recupero doppia chance per Bonomi senza lieto fine. Allo scadere la speranza è la punizione di Pandolfi, ma Hilson non si lascia sorprendere. Stoke City u21-Milan Futuro 2-1".

IL TABELLINO

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (30'st Agina), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (1'st Fearn), Pinder (44'st Alcock); O. Kyeremeh (44'st Bradbury). A disp.: Clothier; Collins; Midwood. All.: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (30'st Bonomi), Cissé, Pagliei (40'st Zukić), Borsani (19'st Perera); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (19'st Idrissi), Guernier; Balentien. A disp.: Pantelin; Colombo; Borsa. All.: Navarro.

Arbitro: Carl Baker (ENG).

Gol: 22' O. Kyeremeh (SC), 31' Pinder (SC), 34'st Balentien (MF).

Ammoniti: 44' Sala (MF), 47' Anderson (SC), 11'st Plazzotta (MF).