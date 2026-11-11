Serie D, il punto sul Girone B: Milan Futuro a -2 dalla vetta

Il sito della Lega Nazionale Dilettanti fa il punto della situazione del Girone B della Serie D dopo l'11^ giornata di campionato

Il sito della Lega Nazionale Dilettanti fa il punto della situazione del Girone B della Serie D, quello del Milan Futuro, dopo l'11^ giornata di campionato: "Giornata ricca di gol ed emozioni l’11^ del Girone B con 32 firme, quasi il massimo stagionale toccato lo scorso turno (33). Nelle ultime due domeniche le squadre del Girone sono state capaci di gonfiare le reti 65 volte. La media di 3,56 gol a gara supera di gran lunga l’andamento di tutto il Campionato (2,56 a match). La giornata ha confermato l’equilibrio del resto della stagione riguardo la distribuzione dei successi: 4 successi interni, 3 esterni e due pari, nessun 0-0. Nel B il pubblico non si è annoiato con sei partite su nove che hanno fatto registrare almeno una rete. La partita più ricca di gol è stata Scanzorosciate–Pavonese 3-3. Il Chievo ha agganciato in vetta il Nibbiano & Valtidone a quota 25, il Milan U23 si è avvicinato a due punti dalla vetta e le prime cinque, tutte vincenti tranne il Nibbiano, ora sono raccolte in quattro lunghezze.

Chievoverona: tre vittorie consecutive e aggancio al vertice

Il 4-0 sul campo della Real Calepina permette al Chievoverona di agganciare il primo posto a pari punti con il Nibbiano ritrovando la vetta dopo quattro giornate. Decisivo il filotto di tre successi consecutivi con dieci gol segnati e solo uno subito. I clivensi confermano il miglior attacco del girone (26 sigilli) e la miglior differenza reti (+16). Implacabile in casa il Chievo sta risistemando anche il cammino esterno.

Nibbiano: primo pareggio dopo dieci risultati decisivi

L’1-1 con la Tritium è il primo pareggio stagionale del Nibbiano & Valtidone, dopo otto vittorie e due sconfitte. Prima di questo stop il club emiliano aveva fatto sempre bottino pieno davanti ai propri tifosi. Un pari che fa male. La sorpresa del girone deve dividere il primo posto con il Chievoverona dopo quattro giornate di vertice solitario. Resta però il primato difensivo: sette gol subiti in undici partite, meno di tutte le altre squadre.

Milan U23: la vetta dista soltanto due punti

Il 3-0 al Ciserano-Bergamo porta i rossoneri a 23 punti, riducendo da quattro a due lunghezze il distacco dal Nibbiano. Considerando anche il recupero contro il Piacenza, il Milan ha vinto le ultime tre partite, segnando otto gol e subendone tre. I rossoneri per la prima volta in stagione non hanno subito gol. Il Milan fa punti da sei giornate e occupa stabilmente il terzo posto producendo gol: 33 quelli complessivi segnati nelle sfide in cui è stato coinvolto, 21 segnati e 15 subiti.

Piacenza resta in scia: quinta vittoria nelle ultime otto gare

Dopo il ko nel recupero infrasettimanale il Piacenza è tornato alla vittoria, la quinta delle ultime otto partite. Finita la striscia dei cinque risultati utili consecutivi gli emiliani sono tornati a sorridere lontano da casa dopo due mesi.

Leon: cinque vittorie nelle ultime sei

Il 4-1 alla Virtus Verona conferma il rendimento del Leon: quindici punti nelle ultime sei giornate. L’attacco passa da 15 a 19 reti, mentre la squadra conserva il quinto posto e si porta a quattro punti dalla vetta. Dalla 6^ all’11^ il Leon è passato dal nono al quinto gradino della classifica.

Caldiero e Pro Palazzolo risalgono

Il Caldiero Terme batte 2-0 il Villa Valle, lo supera e passa dal 7° al 6° posto. Il Villa Valle scende invece al settimo e interrompe una serie di sei risultati utili consecutivi che l’avevano proiettato dal 13^ al 6^ posto. Con questo ko i bergamaschi non sono più la squadra meno battuta del girone. Il Pro Palazzolo, con il 3-2 sul Rovato, sale dal 12° al 10° posto, raggiungendo quota 14 punti. Il Rovato si può consolare con un attacco da Play Off.

Brusaporto: sei sconfitte consecutive

Lo 0-2 contro il Piacenza allunga a sei giornate la serie di sconfitte del Brusaporto, un solo gol segnato, dodici subiti. È anche l’unica squadra del girone ancora senza pareggi: tre vittorie e otto sconfitte.

La Tritium, invece, strappa un punto alla capolista e raggiunge il Fiorenzuola a quota sei. Nonostante il ko e il peggior attacco del girone il Fiorenzuola segna da quattro giornate. Con l’ultimo successo il Club Milano si è confermato corsaro: i suoi 11 punti i meneghini le hanno conquistati tutti in trasferta".