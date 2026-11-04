Milan Futuro in campo alle 14.30: c'è da completare il recupero contro il Piacenza. Si riparte dallo 0-0

Oggi alle 14.30 il Milan Futuro scenderà in campo contro il Piacenza per completare il match che era stato sospeso a metà ottobre

Oggi alle 14.30, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, il Milan Futuro scenderà in campo per completare il recupero della 5^ giornata di Serie D contro il Piacenza, match sospeso lo scorso 14 ottobre al 46' a causa dell'infortunio dell'arbitro. Si ripartirà dallo 0-0. Il sito ufficiale del club rossonero racconta come arrivano le due squadre a questa sfida:

QUI MILAN FUTURO

I rossoneri arrivavano all'appuntamento del 14 ottobre sulla scia della loro seconda sconfitta stagionale in campionato, quella in casa contro il Rovato. Da lì le cose sono decisamente cambiate: otto punti nelle successive quattro giornate, con l'apice delle due vittorie ottenute a Verona contro Chievo e Virtus. Risultati che hanno visto mettersi in mostra diversi protagonisti, su tutti i cinque marcatori diversi: dal capocannoniere Asanji (tre reti consecutive) a coloro che in queste settimane hanno messo a segno le loro prime marcature stagionali, ovvero Bonomi, Menon, Pagliei e Perera. Un gruppo che prosegue nel suo percorso di crescita e in questo impegno infrasettimanale si metterà alla prova contro una big del girone B. Da segnalare la diffida di Pagliei, autore di uno dei tre gol nell'ultimo turno.

QUI PIACENZA

Perché pure gli emiliani, dal canto loro, stanno vivendo un eccellente momento di forma. 7 punti nelle ultime tre partite, percorso netto in casa - nell'ultimo turno è arrivato il 3-2 in rimonta sulla capolista Nibbiano&Valtidone dopo il 3-1 sul Caldiero - e un 1-1 esterno col Palazzolo. Da citare anche il passaggio agli Ottavi di finale in Coppa Italia grazie al 2-0 sul Sasso Marconi. Formazione, quella biancorossa, che sta trovando continuità attorno ad alcuni principi tattici come la difesa a 4 e un assetto offensivo che predilige maggiormente le due punte. Tre gli uomini di riferimento da attenzionare, tutti particolarmente prolifici in queste prime 9 partite: il 37enne capitano Mattia Mustacchio, un passato anche con l'Under 21 azzurra e autore di ben 7 reti tra campionato e Coppa Italia; il bomber Simone Raffini, cinque gol in campionato di cui tre alla Real Calepina a settembre; e infine il polivalente Andrea Capelli, finora a segno anche lui cinque volte in tutto considerando la coppa".