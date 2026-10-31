UFFICIALE: Gabriele Borsa firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro

UFFICIALE: Gabriele Borsa firma il suo primo contratto da professionista con Milan FuturoMilanNews.it
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Oggi alle 07:24MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Nella giornata di ieri è arrivata una bella notizia per il giovanissimo attaccante classe 2010 Gabriele Borsa. Il ragazzo ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà a Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE: GABRIELE BORSA

Primo contratto da professionista per il classe 2010. AC Milan comunica che Gabriele Borsa ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante, classe 2010, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.