Serie D, Pavonese-Milan Futuro: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Pavonese-Milan Futuro, recupero della 6^ giornata del Girone B di Serie D

Oggi alle 17.30, allo stadio Guido Farina di Pavone del Mella, scende il campo il Milan Futuro contro i padroni di casa della Pavonese nel recupero della 6^ giornata del Girone B di Serie D. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

PAVONESE: Vino, Baruzzi, Papetti, Chiapperini, Inverardi, Cristini, Pizza, Bettegazzi, Chiari, Volpe, Gogna. A disp.: Trecciani, Turell, Brgamaschi, Faye, Mondini, Bongioni, Ravelli, Azzini, Secli. All.: Beccalossi.

MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Colombo, Pagliei, Borsani, Sala, Pandolfi, Bonomi, Idrissi-Regragui, Guernier, Asanji. A disp.: Pacileo, Nolli, Cullotta, Geroli, Grassini, Plazzotta, Anastasio, Zaramella, Borsa. All.: Navarro.

Questa inece la classifica del Girone B di Serie D: Nibbiano&Valtidone 24; ChievoVerona 19; Piacenza*, Caldiero Terme e Leon 15; Villa Valle 14; Milan Futuro** 13; Real Calepina e Virtus Verona 12; Pavonese* e Pro Palazzolo 11; Scanzorosciate 10; Virtus CiseranoBergamo e Brusaporto 9; Club Milano 8; Rovato Vertovese 7; Fiorenzuola 6; Tritium 5.

(* 1 gara in meno)

(** 2 gare in meno)