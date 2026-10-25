Milan Futuro tra un'ora in campo contro il Club Milano

Tra un'ora il Milan Futuro scenderà in campo allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno contro il Club Milano, match valido per la nona giornata del Campionato di Serie D 2026/2027, Girone B. Dopo il successo sul campo del ChievoVerona, i rossoneri tornano davanti al proprio pubblico per affrontare il Club Milano. Una gara ostica e insidiosa, come tutte in questo acceso ed equilibrato campionato di Serie D.

QUI MILAN FUTURO: IL MOMENTO DELLA SQUADRA

La vittoria per 2-1 contro il ChievoVerona ha dato slancio ai rossoneri. Una prestazione di carattere su un campo difficile, decisa dalle reti di Asanji, autore di uno splendido colpo di tacco, e Bonomi, decisivo nel finale dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa. Per Bonomi si è trattato di un ritorno al gol particolarmente significativo, arrivato dopo 525 giorni e il lungo recupero dall’infortunio. La squadra di Mister Navarro torna ora al Chinetti per dare seguito al successo di Verona, proseguendo il lavoro sulla crescita individuale e collettiva dei ragazzi, obiettivo prioritario del tecnico e del suo staff. Sul campo, l’occasione sarà quella di guadagnare ulteriore terreno in classifica, nonostante le due gare in meno rispetto alle avversarie. All’orizzonte, infatti, i recuperi contro Pavonese e Piacenza, in un calendario che si prepara a diventare particolarmente intenso.