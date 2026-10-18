Milan Futuro in campo contro il Chievo Verona: le formazioni

Milan Futuro in campo contro il Chievo Verona: le formazioni
Oggi alle 15:12MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Il Milan Futuro è in campo in questo momento, dalle ore 15 per la partita contro il Chievo Verona, in occasione della nona giornata del campionato di Serie D, girone B. Le formazioni ufficiali:

CHIEVO VERONA: Arlanch; Bordo, Salvi, Carannante, Vuthaj, De Cerchio, Jassey, Cantarella, Trillo', Bane, Minessi. A disposizione: Petrone, Verzeletti, Ciccone, Ionita, Paloschi, Agnelli, Sturli, Trevisani, D'Este. Allenatore: Marco Didu.

MILAN FUTURO (1-11): Pittarella; Cappelletti, Cisse, Pagliei, Perera; Plazzotta, Sala; Borsani, Guernier, Ossola; Asanji. A disposizione: Faccioli, Zukic, Idrissi-Regragui, Menon, Bonomi, Borsa. Allenatore: Sergio Navarro.