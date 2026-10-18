Milan Futuro in campo contro il Chievo Verona: le formazioni
Il Milan Futuro è in campo in questo momento, dalle ore 15 per la partita contro il Chievo Verona, in occasione della nona giornata del campionato di Serie D, girone B. Le formazioni ufficiali:
CHIEVO VERONA: Arlanch; Bordo, Salvi, Carannante, Vuthaj, De Cerchio, Jassey, Cantarella, Trillo', Bane, Minessi. A disposizione: Petrone, Verzeletti, Ciccone, Ionita, Paloschi, Agnelli, Sturli, Trevisani, D'Este. Allenatore: Marco Didu.
MILAN FUTURO (1-11): Pittarella; Cappelletti, Cisse, Pagliei, Perera; Plazzotta, Sala; Borsani, Guernier, Ossola; Asanji. A disposizione: Faccioli, Zukic, Idrissi-Regragui, Menon, Bonomi, Borsa. Allenatore: Sergio Navarro.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Milan Futuro, partita contro il Piacenza sospesa per infortunio all’arbitro: recupero a data da destinarsi
Le più lette
4 Pellegatti sottolinea: “Il Milan ha speso senza progredire perché ha sempre impoverito la squadra”
Primo Piano
Primo PianoAmorim: "Schieramento? Quando inizierà la partita sarà chiaro a tutti. Cisse non è abituato agli impegni così ravvicinati"
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com