Milan Futuro, Castiello operato oggi per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro
Brutta tegola per il Milan Futuro che perderà per diverso tempo l'attaccante Alex Castiello che oggi è stato operato in Finlandia per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di via Aldo Rossi con questo comunicato sul suo sito ufficiale: "AC Milan comunica che Alex Castiello, nella giornata odierna, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen. L'attaccante di Milan Futuro rientrerà domani in Italia e inizierà da subito il percorso riabilitativo".
Fino a questo momento, Castiello aveva collezionato cinque presenze con il Milan Futuro tra Serie D, Coppa Italia Serie D e Premier League International Cup, segnando anche due reti.
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