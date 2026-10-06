Milan Futuro, Castiello operato oggi per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro

Il Milan comunica che Alex Castiello si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro

Brutta tegola per il Milan Futuro che perderà per diverso tempo l'attaccante Alex Castiello che oggi è stato operato in Finlandia per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di via Aldo Rossi con questo comunicato sul suo sito ufficiale: "AC Milan comunica che Alex Castiello, nella giornata odierna, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen. L'attaccante di Milan Futuro rientrerà domani in Italia e inizierà da subito il percorso riabilitativo".

Fino a questo momento, Castiello aveva collezionato cinque presenze con il Milan Futuro tra Serie D, Coppa Italia Serie D e Premier League International Cup, segnando anche due reti.