Milan Futuro in campo domani: orari e info sul recupero contro il Piacenza

Milan Futuro in campo domani: orari e info sul recupero contro il PiacenzaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 00:50MILAN FUTURO
di Niccolò Crespi

Tra pochissime ore tornerà in campo anche il Milan Futuro di mister Navarro, impegnato nel recupero della sfida contro il Piacenza, che il 14 ottobre si era fermata al 45esimo per l’infortunio del direttore di gara. Domani si torna a giocare alle 14.30, sempre sul campo terreno di gioco del Felice Chinetti di Solbiate Arno. La gara verrà diretta da Taglietta della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Lorenzon e Dogliani. Diretta su AC Milan official App e canale YouTube di AC Milan.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nibbiano&Valtidone 24
ChievoVerona 22
Piacenza* 18
Leon 18
Milan Futuro* 17
Villa Valle 17
Caldiero Terme 15
Pavonese 15
Real Calepina 13
Scanzorosciate 13
Virtus Verona 12
Pro Palazzolo 11
Rovato 10
Virtus CiseranoBergamo 10
Brusaporto 9
Club Milano 8
Fiorenzuola 6
Tritium 5

* 1 gara in meno