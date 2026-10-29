Milan Futuro, ieri 1-1 nel recupero contro la Pavonese: in gol Asanji

Il Milan Futuro ha pareggiato ieri 1-1 in casa della Pavonese nel recupero della 6^ giornata del Girone B di Serie D

Il sito ufficiale rossonero riporta il racconto del pareggio di ieri tra Pavonese e Milan Futuro nel recupero della 6^ giornata del Girone B di Serie D: "Un pareggio di carattere per Milan Futuro, che esce dal campo della Pavonese con un 1-1 nel recupero della 6ª giornata di Serie D. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di occasioni, la gara si accende nella ripresa, con i rossoneri costretti a giocare in inferiorità numerica dal 56' per l'espulsione di Colombo. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Mister Navarro trova il vantaggio al 76' con Asanji, a segno per la terza partita consecutiva, prima di subire il pareggio di Faye appena due minuti più tardi. Un punto conquistato al termine di una sfida combattuta, nella quale Milan Futuro ha saputo reagire alle difficoltà e rendersi pericoloso anche in dieci uomini.

Una prestazione che conferma il carattere di un gruppo impegnato in un importante percorso di crescita, anche attraverso il continuo collegamento con la Prima Squadra. Per la trasferta di Pavone del Mella, Mister Navarro ha dovuto fare a meno di diversi elementi, con Ossola, Perera, Cissé, Menon e Vos convocati per Milan-Bologna, dando spazio in distinta anche a sette ragazzi della Primavera. Un'ulteriore occasione di crescita per i giovani rossoneri, chiamati a confrontarsi su un campo difficile. Il calendario resta fitto: dopo il prossimo impegno di campionato, la squadra sarà attesa anche dal completamento della sfida contro il Piacenza, interrotta all'intervallo.

LA CRONACA

Avvio equilibrato a Pavone del Mella, con le due squadre attente a non concedere spazi. Milan Futuro prova ad affacciarsi nell'area avversaria, senza però riuscire a rendersi particolarmente pericoloso. Al 21' la prima occasione per la Pavonese, con Inverardi che calcia di poco a lato della porta difesa da Pittarella. La risposta rossonera arriva sette minuti più tardi con Sala che tenta la conclusione dalla distanza, senza trovare lo specchio. La gara prosegue senza grandi sussulti e le due squadre vanno a riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un Milan Futuro più intraprendente, che si rende pericoloso prima con Pandolfi e poi con Asanji. L'episodio spartiacque arriva al 56', quando i rossoneri restano in dieci per un rosso a Colombo, punito severamente per un corpo a corpo con l'attaccante lanciato a rete. La squadra di Navarro non si arrende e, dopo una traversa colpita da Secli per i padroni di casa, trova il vantaggio al 76': Anastasio serve Asanji, che firma lo 0-1 e va a segno per la terza partita consecutiva. La risposta della Pavonese è immediata, con Faye che pareggia al 78'. Milan Futuro continua a provarci nonostante l'inferiorità numerica, sfiorando il gol con Plazzotta, la cui conclusione termina fuori. Una prova di carattere per i rossoneri: 1-1 il risultato finale.

IL TABELLINO

PAVONESE-MILAN FUTURO 1-1

PAVONESE (5-3-2): Vino; Baruzzi, Pizza, Chiari, Papetti (43'st Turelli), Gogna; Volpe (27'st Faye), Inverardi, Cristini; Bettagazzi (16'st Secli), Chiapperini (38'st Mondini). A disp.: Treccani; Bergamaschi, Bongioni, Ravelli, Azzini. All.: Beccalossi.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti (18'st Nolli), Colombo, Pagliei, Borsani; Sala, Pandolfi; Guernier (29'st Borsa), Idrissi (18'st Plazzotta), Bonomi (29'st Anastasio); Asanji. A disp.: Pacileo, Cullotta, Geroli, Grassini, Zaramella. All.: Navarro.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia.

Gol: 31'st Asanji (MF), 33'st Faye (P).

Ammonito: Pagliei (MF).

Espulso: 11'st Colombo (MF)".