Milan Futuro, ufficiale il rinnovo di contratto di Cristiano Dotta
MilanNews.it
Il centrocampista classe 2007 sceglie di continuare in rossonero con il progetto Milan Futuro
AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Cristiano Dotta.
Il centrocampista, classe 2007, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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