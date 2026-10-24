Milan Futuro, ufficiale il rinnovo di contratto di Cristiano Dotta

Milan Futuro, ufficiale il rinnovo di contratto di Cristiano DottaMilanNews.it
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Oggi alle 00:40MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
Il centrocampista classe 2007 sceglie di continuare in rossonero con il progetto Milan Futuro

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Cristiano Dotta.

Il centrocampista, classe 2007, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.