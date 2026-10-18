Milan Futuro, colpaccio in casa del Chievo: le parole del match-winner Bonomi

Le dichiarazioni di Alessandro Bonomi, match-winner per Milan Futuro nella trasferta insidiosa in casa del Chievo Verona

Un super Milan Futuro realizza il colpaccio della giornata nel girone B di Serie D, andando a vincere 1-2 in casa del Chievo Verona, una delle squadre favorite per la promozione diretta tra i professionisti. I rossoneri sono andati in vantaggio con il gol di Asanji al 26° ma hanno incassato dopo una decina di minuti la rete del pari a opera di Minessi. Nei minuti finali, poi, il gol vittoria di Bonomi, siglato all'85°. Una vittoria che lancia Milan Futuro al sesto posto con 12 punti ma anche con una partita e mezzo da recuperare: i punti di distacco dalla vetta al momento sono 9.

Il match-winner Alessandro Bonomi ha parlato così ai microfoni del club, a fine partita: "Sono contentissimo. Sono felice soprattutto perché questo gol è valso una vittoria su un campo molto difficile. Loro sono molto forti, è un risultato che ci serviva anche mentalmente perché venivamo da una sconfitta. È bello avere segnato, ma sono molto più felice per il risultato. Ritornare a fare gol è un’emozione bellissima, non vedevo l'ora. Vogliamo fare tante grandi prestazioni, di squadra".