Milan Futuro, partita contro il Piacenza sospesa per infortunio all’arbitro: recupero a data da destinarsi

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La partita tra Milan Futuro e Piacenza è stata rinviata al minuti 46 sul risultato di 0-0 per infortunio all’arbitro.

Alle 15:00 il Milan Futuro è sceso in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno contro il Piacenza per il recupero della 5a giornata del campionato di Serie D. Al 46' del secondo tempo però, sul risultato di 0-0, l'arbitro ha subito un infortunio che non gli ha permesso di continuare a dirigere la gara che è stata dunque sospesa a data da destinarsi. Si ripartirà dal medesimo minuto e con il medesimo risultato.

MILAN FUTURO-PIACENZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo, Zukic, Cisse, Borsani; Plazzotta, Sala; Ossola, Vos, Balentien; Asanji. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Pagliei, Perera, Menon, Idrissi-Regragui, Guernier, Bonomi, Borsa. All. Navarro.

PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. A disp.: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Bassanini, Panalioli, Capelli. All. Franzini.