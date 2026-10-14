Milan Futuro, partita contro il Piacenza sospesa per infortunio all’arbitro: recupero a data da destinarsi
Alle 15:00 il Milan Futuro è sceso in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno contro il Piacenza per il recupero della 5a giornata del campionato di Serie D. Al 46' del secondo tempo però, sul risultato di 0-0, l'arbitro ha subito un infortunio che non gli ha permesso di continuare a dirigere la gara che è stata dunque sospesa a data da destinarsi. Si ripartirà dal medesimo minuto e con il medesimo risultato.
MILAN FUTURO-PIACENZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo, Zukic, Cisse, Borsani; Plazzotta, Sala; Ossola, Vos, Balentien; Asanji. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Pagliei, Perera, Menon, Idrissi-Regragui, Guernier, Bonomi, Borsa. All. Navarro.
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. A disp.: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Bassanini, Panalioli, Capelli. All. Franzini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan