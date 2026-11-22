Milan Futuro scatenato: 3-0 alla Tritium con doppietta di Asanji e Ossola

Il Milan Futuro riprende alla grande dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di mister Navarro ha sconfitto 3-0 la Tritium al Chinetti di Solbiate Arno in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. Per i rossoneri grande prova di Levis Asanji, autore di una doppietta, e Lorenzo Ossola che ha segnato il momentaneo raddoppio.

Con questa vittoria Milan Futuro sale a 26 punti in classifica e dista solamente tre punti dalla vetta. Va ricordato, in tal senso, che la formazione di Navarro ha una partita in meno: dovrà recuperare la gara persa nel corso della pausa per le Nazionali che si giocherà in casa dell'AC Leon in data da destinarsi.