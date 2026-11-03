Domani c'è il recupero di Milan Futuro-Piacenza: orario e info sul match
Domani il Milan Futuro scenderà nuovamente in campo per il recupero della sfida contro il Piacenza, che il 14 ottobre si era fermata al 45esimo per l’infortunio del direttore di gara. Domani si torna a giocare alle 14.30, sempre sul campo terreno di gioco del Felice Chinetti di Solbiate Arno. La gara verrà diretta da Taglietta della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Lorenzon e Dogliani. Diretta su AC Milan official App e canale YouTube di AC Milan.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Nibbiano&Valtidone 24
ChievoVerona 22
Piacenza* 18
Leon 18
Milan Futuro* 17
Villa Valle 17
Caldiero Terme 15
Pavonese 15
Real Calepina 13
Scanzorosciate 13
Virtus Verona 12
Pro Palazzolo 11
Rovato 10
Virtus CiseranoBergamo 10
Brusaporto 9
Club Milano 8
Fiorenzuola 6
Tritium 5
* 1 gara in meno
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