Virtus Verona-Milan Futuro: le formazioni ufficiali, i quattro prestati ad Amorim sono titolari
Milan Futuro in campo alle 14.30 in casa della Virtus Verona in occasione della decima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri avranno a disposizione Ossola, Vos, Perera e Menon, ieri sera in panchina nel derby contro l'Inter e oggi tutti e quattro titolari, dopo aver raggiunto il ritiro della squadra nella notte. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.
VIRTUS VERONA: Dolfi, Cielo, Stambolliu, Fanini, Pagliuca, Garnero, Prati, Lodovici, Cuel, Franchi, Bayou. A disposizione: Sibi, Kristoffersen, Zalac, Diop, Luppi, Ojeh, Tamba, Devoti, Di Virgilio. All. Fresco.
MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Cisse, Pagliei, Perera; Pandolfi, Sala, Vos; Plazzotta, Menon, Ossola. A disposizione: Pantelin, Borsani, Zukic, Bonomi, Idrissi Regragui, Guernier, Borsa, Asanij. All. Navarro Barquero.
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