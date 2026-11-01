Virtus Verona-Milan Futuro: le formazioni ufficiali, i quattro prestati ad Amorim sono titolari

Virtus Verona-Milan Futuro: le formazioni ufficiali, i quattro prestati ad Amorim sono titolariMilanNews.it
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Oggi alle 14:12MILAN FUTURO
di Francesco Finulli
Titolari oggi con Milan Futuro i quattro giocatori prestati alla prima squadra di Amorim, ieri sera in panchina durante il derby contro l'Inter

Milan Futuro in campo alle 14.30 in casa della Virtus Verona in occasione della decima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri avranno a disposizione Ossola, Vos, Perera e Menon, ieri sera in panchina nel derby contro l'Inter e oggi tutti e quattro titolari, dopo aver raggiunto il ritiro della squadra nella notte. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida. 

VIRTUS VERONA: Dolfi, Cielo, Stambolliu, Fanini, Pagliuca, Garnero, Prati, Lodovici, Cuel, Franchi, Bayou. A disposizione: Sibi, Kristoffersen, Zalac, Diop, Luppi, Ojeh, Tamba, Devoti, Di Virgilio. All. Fresco.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Cisse, Pagliei, Perera; Pandolfi, Sala, Vos; Plazzotta, Menon, Ossola. A disposizione: Pantelin, Borsani, Zukic, Bonomi, Idrissi Regragui, Guernier, Borsa, Asanij. All. Navarro Barquero.