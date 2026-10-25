Milan Futuro ripreso sul più bello: 1-1 con il Club Milano
Nella decima giornata del campionato di Serie D, girone B, la formazione di Milan Futuro ha pareggiato 1-1 contro il Club Milano. C'è amarezza per la squadra di mister Sergio Navarro che, nel corso della gara del "Felice Chinetti", era andata in vantaggio al 26° minuto grazie al gol di Levis Asanji. L'U23 milanista ha condotto per tutto il secondo tempo ma si è piegata al 91° minuto quando ha subito il pareggio del Club Milano che era anche in inferiorità, al sapore di beffa. Milan futuro sale così a 13 punti in classifica, a -11 dalla vetta ma con una partita e mezza ancora da recuperare.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA
Nibbiano & Valtidone – 24
Chievo – 19
Piacenza – 15 (1 partita in meno)
Leon – 15
Caldiero Terme – 15
Villa Valle – 14
Milan Futuro U23 – 13 (2 partite in meno)
Real Calepina – 12
Virtus Verona – 12
Calcio Pavonese – 11 (1 partita in meno)
Pro Palazzolo – 11
Scanzorosciate – 10
CiseranoBergamo – 9
Brusaporto – 9
Club Milano – 8
Rovato Vertovese – 7
Fiorenzuola – 6
Tritium – 5
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