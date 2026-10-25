Milan Futuro ripreso sul più bello: 1-1 con il Club Milano

Pareggio 1-1 per il Milan Futuro contro il Club Milano: rossoneri di Sergio Navarro riacciuffati nel recupero al "Felice Chinetti"

Nella decima giornata del campionato di Serie D, girone B, la formazione di Milan Futuro ha pareggiato 1-1 contro il Club Milano. C'è amarezza per la squadra di mister Sergio Navarro che, nel corso della gara del "Felice Chinetti", era andata in vantaggio al 26° minuto grazie al gol di Levis Asanji. L'U23 milanista ha condotto per tutto il secondo tempo ma si è piegata al 91° minuto quando ha subito il pareggio del Club Milano che era anche in inferiorità, al sapore di beffa. Milan futuro sale così a 13 punti in classifica, a -11 dalla vetta ma con una partita e mezza ancora da recuperare.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA

Nibbiano & Valtidone – 24

Chievo – 19

Piacenza – 15 (1 partita in meno)

Leon – 15

Caldiero Terme – 15

Villa Valle – 14

Milan Futuro U23 – 13 (2 partite in meno)

Real Calepina – 12

Virtus Verona – 12

Calcio Pavonese – 11 (1 partita in meno)

Pro Palazzolo – 11

Scanzorosciate – 10

CiseranoBergamo – 9

Brusaporto – 9

Club Milano – 8

Rovato Vertovese – 7

Fiorenzuola – 6

Tritium – 5