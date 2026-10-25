Milan Futuro, Navarro: "Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare"

Il commento del tecnico Sergio Navarro, allenatore di Milan Futuro, dopo il pareggio 1-1 contro Club Milano

Il Milan Futuro ha pareggiato 1-1 contro il Club Milano la decima giornata del campionato di Serie D, girone B. Beffa per i rossoneri che sono stati recuperati al 91° minuto dopo che hanno condotto praticamente un tempo e mezzo la gara. Al termine della partita il tecnico Sergio Navarro ha parlato ai microfoni del club.

Come giudica la partita?

"Siamo contenti per la prestazione dei ragazzi. Hanno giocato una buona partita nel primo tempo. Dobbiamo imparare a gestire dopo l'espulsione loro, perché non abbiamo giocato bene. Il risultato è questo, è un pareggio e dobbiamo continuare per lavorare e migliorare".

Sui giocatori prestati alla prima squadra e sull'esordio del Borsa con il Futuro...

"Noi lavoriamo per questa cosa. Siamo super contenti che alcuni ragazzi saranno con la prima squadra. Sono tanti e loro sono pronti per giocare, perché no? E aspettiamo che possano aiutare la prima squadra. Noi lavoriamo per questa cosa, per i talenti nell'accademia... Gabriele (Borsa, ndr) è un talento e vogliamo aiutarlo a capire più cose. Oggi ha giocato bene in questi minuti per noi. Siamo felici, sono contento per lui per il debutto con il futuro. Stiamo lavorando e c'è molto lavoro da fare"