UFFICIALE: Riccardo Grassini firma il suo primo contratto da professionista

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© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:10MILAN FUTURO
di Andrea La Manna
Il centrocampista classe 2008 Riccardo Grassini firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro.

Come comunica il club rossonero, il centrocampista rossonero classe 2008 Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

COMUNICATO UFFICIALE: RICCARDO GRASSINI

AC Milan comunica che Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.