UFFICIALE: Riccardo Grassini firma il suo primo contratto da professionista
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Il centrocampista classe 2008 Riccardo Grassini firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro.
Come comunica il club rossonero, il centrocampista rossonero classe 2008 Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
COMUNICATO UFFICIALE: RICCARDO GRASSINI
AC Milan comunica che Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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