Milan Futuro, oggi alle 15 il recupero contro il Piacenza
Oggi alle 15, il Milan Futuro recupererà la gara casalinga valida per la 5^ giornata del campionato di Serie D contro il Piacenza. Ecco come arrivano le due squadre a questo match:
"QUI MILAN FUTURO
Dopo il successo in rimonta sul campo del Villa Valle, firmato dalle reti di Ossola e Pandolfi, i rossoneri hanno interrotto la loro striscia positiva nell'ultima uscita, cedendo al Rovato. Un passaggio che non cancella comunque le buone indicazioni emerse in questo avvio di stagione, caratterizzato da tre vittorie e da una costante crescita del gruppo guidato da Mister Navarro, concretizzato in 9 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Restano indisponibili Castiello, Di Siena e Karaca. Il recupero contro il Piacenza rappresenta ora un'importante occasione per riprendere la corsa e muovere nuovamente la classifica.
QUI PIACENZA
Avvio di stagione positivo per il Piacenza, che nelle prime 6 giornate ha raccolto 11 punti confermandosi nelle zone alte della classifica. I biancorossi hanno esordito con il successo sulla Tritium (2-1), prima delle sfide contro Virtus Verona (0-1), Leon (1-1) e Real Calepina (3-1). Nelle ultime due giornate la squadra allenata da Arnaldo Franzini ha ottenuto una netta vittoria interna contro lo Scanzorosciate (4-0) e un pareggio senza reti nel derby con il Fiorenzuola. Per il Piacenza, protagonista di una lunga tradizione nel calcio professionistico italiano, quello di mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra i biancorossi e il Milan Futuro" riporta il sito ufficiale del Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan