Milan Futuro, oggi alle 15 il recupero contro il Piacenza

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Oggi alle 15, il Milan Futuro recupererà la gara casalinga valida per la 5^ giornata del campionato di Serie D contro il Piacenza

Oggi alle 15, il Milan Futuro recupererà la gara casalinga valida per la 5^ giornata del campionato di Serie D contro il Piacenza. Ecco come arrivano le due squadre a questo match:

"QUI MILAN FUTURO

Dopo il successo in rimonta sul campo del Villa Valle, firmato dalle reti di Ossola e Pandolfi, i rossoneri hanno interrotto la loro striscia positiva nell'ultima uscita, cedendo al Rovato. Un passaggio che non cancella comunque le buone indicazioni emerse in questo avvio di stagione, caratterizzato da tre vittorie e da una costante crescita del gruppo guidato da Mister Navarro, concretizzato in 9 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Restano indisponibili Castiello, Di Siena e Karaca. Il recupero contro il Piacenza rappresenta ora un'importante occasione per riprendere la corsa e muovere nuovamente la classifica.

QUI PIACENZA

Avvio di stagione positivo per il Piacenza, che nelle prime 6 giornate ha raccolto 11 punti confermandosi nelle zone alte della classifica. I biancorossi hanno esordito con il successo sulla Tritium (2-1), prima delle sfide contro Virtus Verona (0-1), Leon (1-1) e Real Calepina (3-1). Nelle ultime due giornate la squadra allenata da Arnaldo Franzini ha ottenuto una netta vittoria interna contro lo Scanzorosciate (4-0) e un pareggio senza reti nel derby con il Fiorenzuola. Per il Piacenza, protagonista di una lunga tradizione nel calcio professionistico italiano, quello di mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra i biancorossi e il Milan Futuro" riporta il sito ufficiale del Milan.