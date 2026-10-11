Alle 15 c'è il Milan Futuro: le formazioni ufficiali della sfida col Rovato

Alle 15 c'è il Milan Futuro: le formazioni ufficiali della sfida col RovatoMilanNews.it
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Oggi alle 14:11MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Rovato Calcio, valida per la settima giornata del girone B di Serie D.

MILAN FUTURO (4-3-3): Faccioli; Piermarini, Cappelletti, Cisse, Pagliei; Perera, Vos, Pandolfi; Ossola, Asanji, Balentien. A disp.: Pacileo, Zukic, Borsani, Sala, Plazzotta, Bonomi, Menon, Idrissi-Regragui, Guernier. All. Navarro

ROVATO CALCIO: Grasso; Semino, Gannouni, Randazzo, Lleshaj, Biritwum Foh, Marzupio, Uberti, Fossati, Lussignoli, Thiane. A disp.: Fusi, Ventura, Caliendo, Ejjaki, Bellandi, Leporini, Di Jeva, Jamali, Lazzaroni. All. Terletti.