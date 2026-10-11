Chukwueze, Moreira, Pulisic e Ramos: Amorim sceglie un Milan super offensivo contro il Sassuolo

Il Milan sarà impegnato questa sera alle 18 sul campo del Sassuolo e Ruben Amorim ha scelto una formazione iniziale molto offensiva

Dopo la lunga sosta per le nazionali, oggi alle 18 riprende finalmente il campionato anche del Milan che sarà impegnato sul campo sempre piuttosto ostico del Sassuolo. Il Diavolo è atteso da un vero e proprio tour de force nelle prossime settimane con nove partite in 28 giorni e Ruben Amorim vuole iniziare al meglio questo periodo con tante gare tra Serie A ed Europa League. Per questo motivo, si vedrà fin dal primo minuto una squadra molto offensiva perchè l'obiettivo è solo uno per stasera, cioè vincere.

VERSO SASSUOLO-MILAN: AMORIM SCEGLIE UNA SQUADRA MOLTO OFFENSIVA DAL 1'

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese confermerà la difesa a quattro vista contro il Lecce prima della sosta e dunque spazio al 4-4-1-1 con quattro giocatori offensivi titolari: Gonçalo Ramos sarà ovviamente la prima punta, alle sue spalle agirà Christian Pulisic, mentre i due esterni di centrocampo saranno Samuele Chukwueze a destra e Diego Moreira a sinistra. Amorim vuole una ripartenza a razzo e allora si affida ad una formazione iniziale votata all'attacco.

VERSO SASSUOLO-MILAN: LE ALTRE SCELTE DI AMORIM

Per sostenere un Milan così serve tanta corsa dei due centrocampisti centrali e per questo l'allenatore milanista ha deciso di mettere dal primo minuto, oltre all'inamovibile Adrien Rabiot, Yunus Musah e non Luka Modric, rientrato dagli impegni con la Croazia piuttosto stanco e così partirà dalla panchina. A sinistra è recuperato Pervis Estupinan che si era infortunato in nazionale, ma ha risolto il leggero problema al ginocchio che aveva rimediato e sarà il terzino titolare sulla corsia mancina. Novità invece in mezzo al difesa dove, accanto a Strahinja Pavlovic, ci sarà Matteo Gabbia e non Koni De Winter. A destra agirà infine Mario Gila.