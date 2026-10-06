Milan Futuro, modifiche al calendario di Serie D nel girone di ritorno

La Serie D, campionato in cui milita Milan Futuro, ha comunicato alcune modifiche al calendario relative al girone di ritorno

Il Milan Futuro, che milita in Serie D, si appresta a riprendere la propria attività nel corso di questo weekend, come la prima squadra ma con qualche partita da recuperare perché intanto il girone B è proseguito in questi giorni. Intanto il campionato di Serie D ha comunicato alcune variazioni al calendario del torneo per il periodo del girone di ritorno.

Questo il comunicato diramato dal campionato di Serie D:

"Il Dipartimento Interregionale A seguito della ufficializzazione delle date di svolgimento della “Viareggio Cup 2027” (22 febbraio -8 marzo 2027) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, DISPONE la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D, per la corrente stagione sportiva, così come di seguito specificato:

- il turno di riposo, previsto per il 7 marzo 2027, viene anticipato al 21 febbraio 2027;

- domenica 21/2/2027 riposo;

- domenica 28/2/2027 25° giornata;

- domenica 7/3/2027 26° giornata.

A partire dalle gare del 14.3.2027 il calendario rimane invariato. Il nuovo calendario è allegato al presente Comunicato Ufficiale di cui è parte integrante ed annulla e sostituisce quello n. 10 pubblicato in data 10/08/26".