Milan Futuro, modifiche al calendario di Serie D nel girone di ritorno
Il Milan Futuro, che milita in Serie D, si appresta a riprendere la propria attività nel corso di questo weekend, come la prima squadra ma con qualche partita da recuperare perché intanto il girone B è proseguito in questi giorni. Intanto il campionato di Serie D ha comunicato alcune variazioni al calendario del torneo per il periodo del girone di ritorno.
Questo il comunicato diramato dal campionato di Serie D:
"Il Dipartimento Interregionale A seguito della ufficializzazione delle date di svolgimento della “Viareggio Cup 2027” (22 febbraio -8 marzo 2027) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, DISPONE la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D, per la corrente stagione sportiva, così come di seguito specificato:
- il turno di riposo, previsto per il 7 marzo 2027, viene anticipato al 21 febbraio 2027;
- domenica 21/2/2027 riposo;
- domenica 28/2/2027 25° giornata;
- domenica 7/3/2027 26° giornata.
A partire dalle gare del 14.3.2027 il calendario rimane invariato. Il nuovo calendario è allegato al presente Comunicato Ufficiale di cui è parte integrante ed annulla e sostituisce quello n. 10 pubblicato in data 10/08/26".
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