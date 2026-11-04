Milan Futuro vittorioso 2-1 nel recupero col Piacenza: rossoneri terzi in classifica
Il Milan Futuro vince il recupero della quinta giornata contro il Piacenza e ottiene tre punti molto importanti. La squadra di mister Navarro, nei 45 minuti da giocare, riesce ad avere la meglio sugli avversari grazie alle reti di Ossola e Asanji, prima del gol del Piacenza con Raffini per il 2-1 finale.
Al termine del match ha parlato Emanuele Sala: “Siamo entrati in campo con una buona energia, c'è stata la giusta intensità da subito e abbiamo portato a casa tre punti. Sono riuscito a trovare la condizione anche grazie al mister e alla squadra, che mi aiutano sempre tutti i giorni".
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Nibbiano&Valtidone 24
ChievoVerona 22
Milan Futuro 20
Piacenza 18
Leon 18
Villa Valle 17
Caldiero Terme 15
Pavonese 15
Real Calepina 13
Scanzorosciate 13
Virtus Verona 12
Pro Palazzolo 11
Rovato 10
Virtus CiseranoBergamo 10
Brusaporto 9
Club Milano 8
Fiorenzuola 6
Tritium 5
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