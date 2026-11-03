Perera commenta così l'opportunità (con i tanti infortuni) di essere convocato in Prima Squadra

Il Milan Futuro torna a vincere: Virtus Verona battuto 2-3 dopo due pareggi consecutivi. A segno per i rossoneri Menon, Perera e Pagliei; i primi due erano a San Siro ieri sera, convocati con la Prima Squadra per il Derby.

Proprio Perera parla al termine della partita: "Mi sento in una buona forma, sto crescendo molto a livello mentale e di gioco. Andare in Prima Squadra mi fa crescere molto, ringrazio il mister del Milan Futuro che mi fa crescere molto e anche l’allenatore della Prima Squadra. Stiamo crescendo molto e stiamo lavorando molto, oggi si è visto perché abbiamo lottato fino alla fine. Siamo solidi come gruppo, quello che conta è che stiamo lavorando molto bene di squadra. Poi i risultati li portiamo anche a casa”.

IL TABELLINO

VIRTUS VERONA-MILAN FUTURO 2-3

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Dolfi; Cielo, Stambolliu, Lodovici; Cuel (24'st Kristoffersen), Prati (20'st Tamba), Fanini, Franchi; Pagliuca (34'st Luppi), Garnero (34'st Devoti); Bayou (10'st Ojeh). A disp.: Sibi, Zalac, Diop, Di Virgilio. All.: Fresco.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti (22'st Guernier), Cissé, Pagliei, Perera; Pandolfi, Plazzotta (33'st Zukic), Sala; Ossola (33'st Bonomi), Menon (1'st Asanji), Vos (22'st Idrissi). A disp.: Pantelin; Borsani, Borsa. All.: Navarro.

Arbitro: Nencioli di Prato.

Gol: 18' Cuel (VV), 22' Menon (MF), 4'st Perera (MF), 28'st Pagliei (MF), 32'st Franchi (VV).

Ammoniti: 27'st Cielo (VV), 41'st Perera (MF).