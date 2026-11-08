Milan Futuro in campo: le formazioni della sfida con la Virtus Ciserano Bergamo
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo, partita valida per il girone B di Serie D.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (4-3-3): Pantelin; Colombo, Cisse, Pagliei, Perera; Vos, Pandolfi, Plazzotta; Ossola, Asanji, Guernier. A disp.: Pittarella, Pacileo, Cappelletti, Zukic, Borsani, Sala, Bonomi, Idrissi. All. Navarro.
VIRTUS CISERANO BERGAMO: Rovelli, Baggi, Tosi, Costa, Lucenti, Gervasoni, Gashi, Rbouhi, Lozza, Rachdaoui, Gerdelesko. A disp.: Comi, Rota, Percassi, Locatelli, Inacio, Ausenda, Colleoni. All. Valenti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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