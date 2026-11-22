Milan Futuro-Tritium, le formazioni ufficiali
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Alle 14.30 il via alla sfida, valida per la 13^ giornata del girone B di Serie D, tra Milan Futuro e Tritium. Queste le formazioni ufficiali:
MILAN FUTURO-TRITIUM, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Colombo, Zukic, Cisse, Borsani; Sala, Pandolfi, Vos; Ossola, Asanji, Idrissi. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Pagliei, Plazzotta, Bonomi, Balentien, Borsa. All. Navarro.
TRITIUM: Bettoni, Campani, Ruggeri, Ferroni, Mandelli, D’Arcangelo, Gningue, Batistini, Pirola, Maggini, Husmani. A disp.: Cecchini, Mawa, Bramante, Amoruso, Recanati, Zuddas, Cazzaniga, Bozzuto, Fumagalli. All. Serafini.
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