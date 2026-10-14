Milan Futuro-Piacenza, le formazioni ufficiali del recupero della quinta giornata

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Oggi alle 14:40MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
Milan Futuro in campo durante la settimana: si recupera la sfida della quinta giornata contro il Piacenza. Le formazioni ufficiali

Alle 15.00 scende di nuovo in campo il Milan Futuro, che al Felice Chinetti di Solbiate Arno recupera la sfida della quinta giornata contro il Piacenza. Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN FUTURO-PIACENZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo, Zukic, Cisse, Borsani; Plazzotta, Sala; Ossola, Vos, Balentien; Asanji. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Pagliei, Perera, Menon, Idrissi-Regragui, Guernier, Bonomi, Borsa. All. Navarro.

PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. A disp.: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Bassanini, Panalioli, Capelli. All. Franzini.