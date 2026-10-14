Milan Futuro-Piacenza, le formazioni ufficiali del recupero della quinta giornata
MilanNews.it
Milan Futuro in campo durante la settimana: si recupera la sfida della quinta giornata contro il Piacenza. Le formazioni ufficiali
Alle 15.00 scende di nuovo in campo il Milan Futuro, che al Felice Chinetti di Solbiate Arno recupera la sfida della quinta giornata contro il Piacenza. Di seguito le formazioni ufficiali.
MILAN FUTURO-PIACENZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo, Zukic, Cisse, Borsani; Plazzotta, Sala; Ossola, Vos, Balentien; Asanji. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Pagliei, Perera, Menon, Idrissi-Regragui, Guernier, Bonomi, Borsa. All. Navarro.
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. A disp.: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Bassanini, Panalioli, Capelli. All. Franzini.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Preoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Cardinale ha bocciato Rabiot. Ordine: "Si sta trattando il rinnovo e un giudizio del genere può solo turbare i rapporti diplomatici tra le due delegazioni gratuitamente"
3 Verso Salisburgo-Milan, ampio turnover di Amorim: spazio a Tomori, Jashari, Bartesaghi, Cisse e Camarda
4 Cassano rivela: “Pirlo l’ha mandato via Allegri perché preferiva Van Bommel, alla Juve poi ha continuato a vincere”
Primo Piano
CalciomercatoUFFICIALE: Strahinja Pavlovic ha rinnovato fino al 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale
Primo PianoMN - Verso Salisburgo-Milan: leggero affaticamento per Chuckwueze, ma dovrebbe essere convocato. Le ultime da Milanello
Antonio VitielloPrimo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, cantiere che preoccupa. Chi si prende responsabilità? Mercato di gennaio: per quale modulo?
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com