Navarro sul ko di Milan Futuro contro lo Stoke City: "Contento della prestazione"

Dopo il ko contro lo Stoke City, il tecnico del Milan Futuro Sergio Navarro Barquero si è detto contento della prestazione dei suoi ragazzi

Dopo la sconfitta per 2-1 del Milan Futuro contro lo Stoke City nella gara valida per la seconda giornata del gruppo B della Premier League International Cup U21 2026/27, il tecnico rossonero Sergio Navarro Barquero ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Io sono contento della partita che abbiamo fatto. Abbiamo giocato con troppo personalità. Io credo che avremmo meritato di fare più gol, meritavamo almeno di pareggiare e magari anche di vincere. Abbiamo seguito il nostro piano partita contro questa grande squadra. Sono contento del nostro processo di crescita. Al di là dei risultati, dobbiamo guardare al processo di crescita e dopo stasera abbiamo fatto un altro step in avanti. E di questo siamo tutt contenti".

IL TABELLINO

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (30'st Agina), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (1'st Fearn), Pinder (44'st Alcock); O. Kyeremeh (44'st Bradbury). A disp.: Clothier; Collins; Midwood. All.: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (30'st Bonomi), Cissé, Pagliei (40'st Zukić), Borsani (19'st Perera); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (19'st Idrissi), Guernier; Balentien. A disp.: Pantelin; Colombo; Borsa. All.: Navarro.

Arbitro: Carl Baker (ENG).

Gol: 22' O. Kyeremeh (SC), 31' Pinder (SC), 34'st Balentien (MF).

Ammoniti: 44' Sala (MF), 47' Anderson (SC), 11'st Plazzotta (MF).