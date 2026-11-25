Domani anche il Milan Futuro impegnato in Europa: contro chi e quando gioca

Milan Futuro in campo domani alle 20 italiane per il secondo appuntamento della Premier League International Cup U21

Non solo il Milan dei grandi, domani anche il Milan Futuro di mister Navarro è impegnato in Europa. La formazione rossonera under 23, alle prese con il campionato di Serie D nel girone B in cui punta alla vetta con una gara da recuperare, domani sera alle ore 20 italiane sarà in campo in Inghilterra per il secondo appuntamento della Premier League International Cup U21, competizione internazionale a cui la squadra milanista sta prendendo parte in questa stagione.

Il Milan Futuro ritornerà in campo in questo torneo dopo la vittoria nella prima giornata in casa dell'Everton a Goodison Park per 2-3, sono passati quasi tre mesi: era inizio settembre. Questa volta Milan Futuro sfiderà lo Stoke City al bet365 Stadium. Come detto i rossoneri hanno collezionato una vittoria, mentre lo Stoke, che ha già giocato due gare nella competizione, arriva da due sconfitte consecutive: contro il Borussia Moenchengladbach e contro il Nordsjaelland, entrambe per 2-0. La gara potrà essere seguita in diretta sull'app ufficiale rossonera.