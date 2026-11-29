Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Real Calepina
Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Real Calepina, sfida in programma alle ore 14.30
Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Real Calepina, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Calcio di inizio alle ore 14.30. Di seguito le scelte dei due allenatori.
MILAN FUTURO: Bouyer, Colombo, Cappelletti, Zukic, Pagliei, Sala, Balentien, Plazzotta, Borsa, Vos, Bonomi. A disposizione: Pacileo, Palentelin, Cissè, Idrissi, Guernier, Menon. Allenatore: Sergio Navarro.
REAL CALEPINA: Barbieri, Ciarmoli, Bertoni, Fenotti, Cortesi, Vigani, Ziu, Orlandi, Semprini, Belotti, Lugnan. A disposizione: Miracolo, Sangiorgi, Roma, Ekuban, Brasi, Ronzoni, Scanzi, Rossi, Beretta. Allenatore: Gianluca Savoldi.
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