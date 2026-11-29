Milan Futuro, oggi la sfida contro la Real Calepina: ecco come arrivano le due squadre al match

Oggi pomeriggio alle 14.30, il Milan Futuro ospita la Real Calepina per la sfida valida per la 14^ giornata del Girone B di Serie D

Dopo l'impegno in Premier League International Cup (sconfitta contro lo Stoke City per 2-1), il Milan Futuro deve tornare a pensare al campionato di Serie D. Oggi alle 14.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri di mister Navarro ospiteranno la Real Calepina per la 14^ giornata del Girone B. Il sito ufficiale rossonero riporta come arrivano le due squadre a questa sfida:

"QUI MILAN FUTURO

I rossoneri tornano dall'Inghilterra con un'esperienza importante, nonostante il 2-1 a favore dello Stoke City. Un confronto internazionale che arricchisce il percorso del gruppo, mentre nella stessa serata Ossola e Pittarella erano in panchina ad Atene con la Prima Squadra: opportunità che danno valore al lavoro quotidiano e al progetto Milan Futuro, accompagnando i ragazzi verso il calcio dei grandi. In campionato, la squadra arriva da quattro vittorie consecutive e sette risultati utili di fila, con due successi per 3-0 nelle ultime uscite al Chinetti contro Virtus CiseranoBergamo e Tritium. Un percorso che vale il quarto posto con 26 punti, a tre lunghezze dalla vetta e con una partita da recuperare.

QUI REAL CALEPINA

La Real Calepina si presenta a Solbiate Arno dopo l'1-1 casalingo contro la Virtus Verona, un punto arrivato dopo le sconfitte contro ChievoVerona e Tritium. La formazione allenata da Savoldi cerca continuità per migliorare la propria situazione di classifica: sono 14 i punti raccolti nelle prime tredici giornate, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Il bilancio comprende 17 reti segnate e 24 subite, per una squadra chiamata a misurarsi con il buon momento dei rossoneri in campionato".