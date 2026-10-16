Milan Futuro, decise le date dei due recuperi in Serie D

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Il Milan Futuro nelle prossime settimane dovrà recuperare una partita e mezza: la Serie D ha deciso le date in calendario

Il calendario di Milan Futuro, come spesso accade, è meno lineare di quello delle dirette avversarie nel girone B di Serie D: questo principalmente perché durante le soste per le Nazionali mentre il campionato non si ferma, il Milan Futuro sì. I rossoneri hanno infatti diversi giocatori che lasciano Milanello per le rispettive Nazionali e dunque, da regolamento, hanno diritto di chiedere il rinvio della partita. L'altroieri è stato recuperato solo un tempo della gara con il Vicenza, interrotta all'intervallo per infortunio dell'arbitro. Oltre a questi 45 minuti, sarà necessario recuperare pure la sfida contro la Pavonese.

Oggi la Serie D ha comunicato le date dei recuperi della partita e mezzo che il Milan Futuro deve giocare. Mercoledì 28 ottobre alle ore 17.30 la formazione di Sergio Navarro sarà ospite della Pavonese. Una settimana dopo, mercoledì 4 novembre alle ore 14.30, i rossoneri ospiteranno il Piacenza per giocare il secondo tempo della gara interrotta questa settimana sul risultato di 0-0.